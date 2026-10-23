СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

Tекст: Тимур Шайдуллин

По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.



