Мишустин назвал число держателей Пушкинской карты

Мишустин: В России Пушкинской картой пользуются более 13 млн человек

Tекст: Валерия Городецкая

«Более 13 млн молодых людей – в возрасте от 14 до 22 лет – получают ежегодно от государства по 5 тыс. рублей, чтобы посещать спектакли, концерты, музеи, выставки, экскурсии и множество других значимых событий», – сказал Мишустин в видеообращении к участникам III церемонии вручения премии Пушкинской карты. Его слова приводит ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг статс-секретарь – замминистра культуры России Жанна Алексеева сообщила, что с начала 2026 года российская молодежь потратила на культурные мероприятия по Пушкинской карте более 8 млрд рублей.

В июле Минкультуры инициировало увеличение лимита карты до 7 тыс. рублей.

В марте президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность включения цирков в эту программу.