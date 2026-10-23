Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к блогеру Эдварду Атеве на 19 тыс. рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа, взыскав с ответчика более 19 тыс. рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в Сети, передает РИА «Новости».

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от онлайн-рекламы. Собранные средства направляются на господдержку разработчиков отечественного программного обеспечения, включенного в специальный реестр.

Контроль за своевременностью уплаты отчислений возложен на Роскомнадзор. Ранее ведомство уже подавало аналогичные иски к блогеру Валентину Петухову, телеведущей Екатерине Гордон, фигуристке Елизавете Туктамышевой и другим известным лицам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

Арбитражный суд Москвы обязал юмористку Екатерину Варнаву выплатить почти 50 тыс. рублей долга по иску службы.

В прошлом месяце суд взыскал с создателя популярного канала о гаджетах Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.