«Яндекс» вернул доступ к более чем 90% данных клиентов Yandex Cloud

Tекст: Валерия Городецкая

«Инженеры Yandex Cloud после атак на дата-центры «Яндекса» вернули доступ к 90,47% хранившихся на платформе данных», – передает РИА «Новости» сообщение «Яндекса».

Отмечается, что часть данных перенесена в новую локацию, доступ к которым будет открываться поэтапно в ближайшие дни.

Клиентам Yandex Cloud уже доступны основные возможности платформы, в том числе виртуальные машины и базы данных. Компания налаживает работу других сервисов и продолжает восстанавливать оставшиеся данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» сообщил о сохранении сложностей с доступом к файлам в облачном хранилище.

Во вторник в компании заявили о возобновлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников.

На прошлой неделе пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов «Яндекса».