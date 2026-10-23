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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня

    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной

    Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.

    Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.

    Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».

    «Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.

    В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    23 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    В ФРГ арестован обвиняемый в шпионаже гражданин Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранительные органы задержали и арестовали гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в сборе военной информации о восточном фланге НАТО якобы в интересах России.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте 53-летнего гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в агентурной деятельности. Задержание прошло в четверг в федеральной земле Бранденбург на востоке страны, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня следственный судья федерального суда привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Вадима Я.», – говорится в сообщении ведомства.

    По версии следствия, задержанный целенаправленно искал контакты с сотрудниками европейских оборонных предприятий для сбора «информации военного значения» о восточном фланге НАТО. Сообщается, что эти данные якобы собирались в интересах российской стороны. Впрочем, часть собранной информации была получена из открытых источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкие правоохранители задержали украинца Вадима Я. по подозрению в шпионаже.

    Ранее в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    А летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

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    23 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Глава Минфина Израиля анонсировал масштабную операцию на Западном берегу

    Власти Израиля назвали неизбежной крупную военную операцию на Западном берегу

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан по аналогии с действиями в секторе Газа и Ливане.

    Смотрич, активно продвигающий строительство еврейских поселений и выступающий против создания палестинского государства, сделал это заявление после теракта в Хевроне, передает РИА «Новости».

    «Масштабная военная операция в Иудее и Самарии с целью ликвидации Палестинской автономии, разоружения и уничтожения террористов неизбежна. Точно так же, как это было сделано в Газе и Ливане», – заявил Смотрич.

    По мнению главы ведомства, сроки проведения операции должны определяться исходя из приоритетов в отношении сектора Газа, Ливана и Ирана. Министр отметил необходимость сделать этот шаг одним из первых требований к следующему израильскому правительству.

    В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух неизвестных, устроивших стрельбу в районе Хеврона, в результате которой пострадали пять человек. Власти классифицировали нападение как теракт. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным блокировать Хеврон и подготовиться к изоляции всего Западного берега реки Иордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке армии к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

    Летом израильский министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать аннексию Западного берега реки Иордан.

    Ранее глава правительства Израиля пообещал продолжить нанесение ударов по противникам государства на всех фронтах.

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    23 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан, которая станет самой крупной со времен Шестидневной войны 1967 года.

    «Министр обороны Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

    Заявление премьера прозвучало после нападения вооруженных палестинских радикалов в районе Хеврона, в результате которого ранения получили пятеро израильтян. Нападавшие были ликвидированы на месте. После инцидента израильские военные взяли город в кольцо и начали прочесывать местность в поисках возможных сообщников, а Нетаньяху объявил о намерении полностью изолировать Западный берег.

    Теперь власти планируют ужесточить военную политику на Западном берегу. Практика разрушения зданий в лагерях беженцев будет распространена на палестинские города, начиная с Хеврона. Израильские военные намерены эвакуировать жителей, провести повальные обыски, изъять оружие и уничтожить террористическую инфраструктуру, одновременно заблокировав города Хеврон и Хальхуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить принудительное создание израильских поселений на этой территории.

    В начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о подготовке Армии обороны Израиля к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.

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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 05:10 • Новости дня
    В столице Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов

    Xinhua: В районе Эр-Рияда прогремело несколько взрывов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, произошло несколько взрывов, сообщили китайские СМИ.

    Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

    Отмечается, что местные жители получили оповещения о тревоге через мобильные приложения. Тревога также объявлена в городе Наджран.

    Ранее Reuters со ссылкой на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию сообщило о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в сторону Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» сообщило о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе административное здание Saudi Aramco в городе Дахране подверглось обстрелу.

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    23 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии

    NDR: Число вооруженных экстремистов в Германии превысило 1,6 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на ужесточение законодательства, количество состоящих на учете экстремистов, легально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось в Германии до 1,6 тыс. человек, сообщила телерадиокомпания NDR.

    Власти Германии столкнулись с ростом числа радикалов, состоящих на учете в правоохранительных органах и имеющих официальное разрешение на хранение оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

    По данным журналистов, показатель вырос с 1,5 тыс. человек в 2024 году до более чем 1,6 тыс. к концу 2025 года. Количество действующих разрешений на оружие оказалось на 100 единиц больше, чем годом ранее.

    При этом наибольшая часть владельцев арсеналов – 1,3 тыс. человек – относится к правоэкстремистским движениям и так называемым рейхсбюргерам. Исламисты и леворадикалы составляют меньшинство.

    Лидерами по количеству зарегистрированного у экстремистов огнестрельного оружия стали федеральные земли Баден-Вюртемберг, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Ранее в ФРГ ужесточили нормы законодательства, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у лиц, поставленных на учет из-за радикальных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба военной контрразведки Германии зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    В марте немецкая пресса отметила трехкратный рост выдачи лицензий на газовое и сигнальное оружие.

    В прошлом году глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил о росте правоэкстремистских преступных групп среди молодежи.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Al-Joumhouria: Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

    Tекст: Мария Иванова

    Переговоры военных делегаций Ливана и Израиля при посредничестве США в Тампе завершились безрезультатно, передает РИА «Новости».

    Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.

    Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.

    Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.

    В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.

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