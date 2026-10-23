В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона

Tекст: Валерия Городецкая

На сайте Министерства юстиции начал работу реестр уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры, передает РИА «Новости». В базу уже включена первая группа из 12 человек. Одиннадцать из них ранее были признаны иностранными агентами. Исключением стала Елена Котеночкина, которую добавили в перечень за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Ограничения для попавших в реестр включают арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В список вносят за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности страны, а также за пропаганду нацистской символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на сайте Министерства юстиции заработал публичный реестр нарушивших закон граждан.

В четверг заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать список уклоняющихся от наказания россиян открытым.

Заместитель министра юстиции также назвал условия для применения временных ограничительных мер к скрывающимся за рубежом гражданам.