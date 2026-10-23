Минюст включил журналиста Курникова в реестр иноагентов

Минюст включил журналиста Максима Курникова в реестр иноагентов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации с сайта министерства, Курников участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей.

В ведомстве уточнили, что журналист проживает за пределами России.

Кроме того, в список иноагентов были добавлены Елена Шувалова, проекты BEYOND PROPAGANDA и «Пространство Политика. Новосибирск», ООО «Мави Групп» и АНО «Международный союз немецкой культуры».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов комика Александра Незлобина.

В июле ведомство внесло в список иноагентов блогера Адама Аушева за распространение недостоверных сведений о решениях властей.