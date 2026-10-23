И.о. ректора Донского аграрного университета заподозрили в превышении полномочий

Tекст: Тимур Шайдуллин

В отношении исполняющей обязанности ректора Донского государственного аграрного университета возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. По решению суда и.о. ректора ДонГАУ помещена под арест», – рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, руководитель вуза заключила с аффилированным подрядчиком контракт на проведение комплексного обследования здания студенческого общежития по завышенной стоимости. Подозреваемая проигнорировала другие коммерческие предложения о выполнении тех же работ за меньшую сумму, ущерб образовательному учреждению составил 1,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее силовики задержали ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о хищении бюджетных средств.

До этого Следственный комитет завел уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.