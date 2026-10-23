Суд обязал ViiV и Shionogi выдать «Биохимику» лицензию на препарат от ВИЧ

Tекст: Валерия Городецкая

Саранское предприятие сможет использовать защищенное патентами ответчиков вещество «Каботегравир» в препаратах для профилактики и лечения вируса иммунодефицита человека. Согласно решению суда, российская компания будет выплачивать правообладателям 1,75% от фактической выручки, передает РИА «Новости».

Суд установил, что первое лекарство с «Каботегравиром» зарегистрировали в России в 2022 году, однако иностранные компании не ввели в оборот ни одной партии. В инстанции указали, что бездействие ответчиков и недостаточное использование изобретений привели к дефициту соответствующей продукции на территории страны.

При этом американская фирма уже несколько лет разрешает предприятиям из 133 государств, включая Украину и страны Восточной Европы, производить препараты с данным веществом на условиях открытой лицензии, однако на Россию эти решения не распространяются. Завод «Биохимик» выступает основной производственной площадкой компании «Промомед», которая специализируется на выпуске противовирусных средств и антибиотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители предприятия «ПСК Фарма» сообщили о регистрации первого отечественного препарата в форме таблеток для лечения легочной артериальной гипертензии.

В том же месяце вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель анонсировал создание индийской компанией комплекса по производству медицинских препаратов на территории региона.

В апреле глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о высоком спросе на российские вакцины и антибиотики на зарубежных рынках.