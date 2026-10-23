Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

Пентагон: Агенты в США сообщили о встрече с бесшумным треугольным НЛО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

«Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.