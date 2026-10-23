  • Новость часаПутин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    23 октября 2026, 17:58 • Новости дня

    Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Пентагон: Агенты в США сообщили о встрече с бесшумным треугольным НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный объект в форме треугольника, двигавшийся со скоростью военного истребителя, следует из служебной записки Пентагона.

    Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

    «Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

    Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

    В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

    В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

    В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.

    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (3)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракеты-носители для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну уже готовы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Глава корпорации подтвердил наличие соответствующих носителей, пишут «Вести». «Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Баканов сообщил о планах повысить точность системы ГЛОНАСС до 2,8 метра.

    Летом он отметил неизбежность освоения Луны и Марса человечеством.

    В апреле глава Роскосмоса подтвердил сохранение сотрудничества госкорпорации с НАСА.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Геомагнитные возмущения на Земле достигли пика

    Геомагнитная активность на Земле достигла пика и пойдет на спад

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле 21 октября достигла уровня возмущений после прохождения потока солнечного ветра, в ближайшие дни ожидается ее спад.

    За первые 12 часов дня на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки, в то время как накануне их было девять, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что Земля прошла через поток возмущенного солнечного ветра после двух суток ожидания. Индексы начали расти утром во вторник и в среду вышли на уровень геомагнитных возмущений, что стало пиком.

    Снимки показывают, что почти все активные области находятся в правой части Солнца, которая скоро уйдет за горизонт, а новых центров не наблюдается. Если ситуация не изменится, к концу недели солнечная активность опустится на дно, как это было последние два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца на Земле завершилась сильная магнитная буря.

    В начале месяца синоптики предупредили о надвигающихся на планету геомагнитных возмущениях.

    В прошлом месяце ученые спрогнозировали вторую осеннюю магнитную бурю.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Россия выделила 1,5 млн долларов на восстановление экосистемы Аральского моря

    Россия выделила 1,5 млн долларов на зондирование Аральского моря

    Россия направила более 1,5 млн долларов на реализацию проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который предполагает использование технологий дистанционного зондирования Земли для восстановления экосистемы Аральского моря.

    О выделении средств сообщил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы посольства, официальная презентация нового проекта ЮНИДО состоится на международной конференции в Ташкенте.

    «На его реализацию из средств добровольного взноса России в Фонд промышленного развития ЮНИДО выделено более 1,5 млн долларов», – заявил Ерхов.

    Дипломат отметил, что использование геоинформационных технологий и методов анализа данных поможет выработать решения для восстановления Приаралья. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Узбекистана в научно-технической сфере.

    В конференции участвуют эксперты из 12 стран, ее организаторами выступили Академии наук России и Узбекистана, ЮНИДО и Международный институт прикладного системного анализа.

    Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером в мире. Из-за чрезмерного водопотребления за последние 55 лет его площадь сократилась почти втрое, а уровень воды снизился на 29 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса.

    В прошлом году в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из Желтого моря

    Китайская компания Galactic Energy запустила спутник Xiguang-4-01

    Tекст: Мария Иванова

    С помощью ракеты-носителя Ceres-1 на низкую околоземную орбиту был успешно выведен космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в акватории Желтого моря.

    Запуск состоялся в 11:39 по пекинскому времени (6:39 мск) недалеко от побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС со ссылкой на социальные сети компании Galactic Energy.

    Аппарат Xiguang-4-01 находится на высоте 541 км над Землей. Этот спутник, созданный компанией Guangdong Tianyuan Technology, будет использоваться в коммерческих проектах для предоставления услуг на юге страны и содействия проекту «Морской шелковый путь».

    Среди сфер применения аппарата обозначены мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство, наблюдение за океанами, охрана окружающей среды и городское управление. Данные спутника планируется применять при экстренных мерах по снижению рисков от наводнений и тайфунов.

    Для четырехступенчатой твердотопливной ракеты легкого класса Ceres-1 этот старт стал 24-й миссией и седьмым запуском с морской платформы. Носитель способен выводить на низкую орбиту до 400 кг полезного груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В мае китайская ракета вывела на орбиту пять аппаратов.

    Китайская компания успешно запустила новую метановую ракету Zhuque-2.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле

    ИКИ РАН спрогнозировал новые геомагнитные возмущения на Земле в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле может вновь достичь возмущенного уровня в предстоящие выходные из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Суббота и воскресенье могут принести очередное незначительное ухудшение геомагнитной обстановки на планете. Магнитные бури пока не прогнозируются, однако активность поля способна достичь желтого возмущенного уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной возможных возмущений стал зарегистрированный выброс небольшого протуберанца на Солнце. Расчеты специалистов показывают заметную вероятность того, что эти массы доберутся до Земли.

    В настоящее время магнитосфера планеты находится под давлением плотного потока солнечного ветра из корональной дыры, однако текущие возмущения постепенно заканчиваются. Накануне вечером и ночью наблюдались слабые полярные сияния на широтах от 60 градусов. Кроме того, на восточном крае Солнца появилась новая активная область, динамика которой прояснится в ближайшие сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду геомагнитные возмущения на Земле достигли пика.

    В понедельник ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Самарские студенты создали систему управления роем пикоспутников

    В Самаре разработали технологию управления роем сверхмалых спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и аспиранты Самарского университета имени Королева разработали и готовятся испытать в космосе новую технологию управления группировкой сверхмалых спутников.

    Аппараты размером 49 на 49 на 96 миллиметров доберутся до орбиты на борту наноспутника формата CubeSat 3U, который доставит их до нужного места и выпустит в свободное плавание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Технология создана в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Главный конструктор спутниковой группировки, аспирант кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Сергей Ивлев пояснил, что пикоспутники будут запущены на низкую орбиту высотой около 400 км. Это позволит менять скорость и высоту орбиты аппарата путем изменения его ориентации в пространстве.

    Ориентироваться по команде с Земли спутники смогут с помощью уникальной бортовой системы весом всего 40 граммов, включающей четыре электродвигателя и блок с магнитными катушками. Группировку из восьми пикоспутников рассчитывают разместить на орбите за неделю.

    Ивлев добавил, что главная научная новизна проекта заключается в пассивном разведении роя спутников, что должно значительно удешевить миссии по дистанционному зондированию Земли. Сборку космических аппаратов планируется завершить до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет».

    В начале месяца в России впервые подписали документ через низкоорбитальную спутниковую связь.

    В стране началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    Прокурор попросил признать супругов Бенграф виновными в убийстве друг друга