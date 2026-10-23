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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня

    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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    23 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    В Москве мужчину оштрафовали за выплеснутую в лицо соседке воду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция привлекла к административной ответственности жителя Москвы за мелкое хулиганство после того, как в ходе ссоры он плеснул водой в лицо соседке, следует из материалов суда.

    Инцидент произошел на лестничной площадке. Причиной конфликта стало нарушение режима тишины. Во время словесной перепалки мужчина нецензурно выражался и выплеснул в лицо соседке воду из чайной кружки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Женщина просила возбудить уголовное дело, однако полиция квалифицировала действия соседа как мелкое хулиганство.

    В документе сказано, что постановлением заместителя начальника полиции мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сумма которого не уточняется.

    Москвич пытался обжаловать решение, утверждая, что соседка регулярно нарушает режим тишины, из-за чего он неоднократно обращался в полицию. Суд отклонил доводы и оставил решение о штрафе в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Петербурга Артемий Маяковский был отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    23 октября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: В сторону Москвы летело 155 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большинство дронов было перехвачено на значительном удалении, указал градоначальник в Max.

    Вместе с тем еще пять беспилотников были нейтрализованы расчетами противовоздушной обороны непосредственно на подлете к Москве. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки БПЛА. Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 летевших по направлению к столице беспилотников. Во вторник система ПВО Минобороны уничтожила три летевших на Москву дрона.

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    23 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента

    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей предпринимателю Евгению Чичваркину за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.

    Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.

    В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    23 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Девушке предъявили обвинение в убийстве бывшего парня в центре Москвы

    Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушке, задержанной в Москве по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного, официально предъявили обвинение, ей грозит заключение под стражу, сообщили в прокуратуре города.

    «Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Обвиняемая в убийстве экс-возлюбленного в Москве сослалась на самооборону

    Москвичка объяснила убийство бывшего возлюбленного необходимостью самообороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, которую обвиняют в убийстве бывшего молодого человека в центре Москвы, не признала вину и заявила, что защищалась от пьяного нападавшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы заявила, что действовала в целях самообороны и не хотела его убивать, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка пояснила, что бывший возлюбленный схватил ее, но она убежала и взяла нож.

    «Затем, с ее слов, он быстро подошел к ней, и она увидела нож в крови», – рассказал собеседник.

    После инцидента девушка попыталась оказать пострадавшему помощь и вызвала скорую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прокуратура Москвы сообщила о предъявлении обвинения задержанной. В четверг СМИ узнали о прошлом девушки в сфере вебкама. Столичное управление Следственного комитета задержало подозреваемую в центре города.

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    23 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередных двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    На подлете к городу сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона летело более 155 аппаратов.

    В четверг два человека пострадали в результате атаки в районе Вороново.

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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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