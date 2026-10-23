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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня

    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

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    23 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Участие ЕС в переговорах зависит от его позиции по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение Москвы к возможному участию европейских стран в миротворческом процессе по Украине зависит от их позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, отношение к назначению спецпосланника от ЕС на мирных переговорах «зависит от той позиции, с которой европейцы могли бы в этом принимать участие», передает РИА «Новости».

    «Это [обеспечение безопасности для РФ и Украины] одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование, без нее комплексное решение невозможно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения мирных соглашений.

    Во вторник Песков отметил важность присутствия легитимного представителя украинских властей на мирных переговорах.

    На прошлой неделе Путин сообщил об отсутствии у России планов обсуждать создание зоны безопасности на Украине с Киевом.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    «Севмаш» обновил инфраструктуру для постройки атомных подводных лодок

    На «Севмаше» смонтировали новые судовозные пути для атомных подлодок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заводе «Севмаш» завершился монтаж новых путей, предназначенных для перевода секций строящихся атомных подводных лодок на стапель.

    На предприятии ОСК «Севмаш» в Архангельской области обновляются судовые пути для АПЛ. Старые пути были полностью демонтированы, а на их месте смонтирована новая сложная инженерная система, включающая забетонированное основание и специальные усиленные рельсы. По этой конструкции перемещаются транспортные тележки с блоками будущих кораблей, сообщает «Севмаш» в Max.

    Обновление транспортно-передаточного комплекса потребовалось для перевода укрупненных секций подлодок из корпусно-сварочного производства на стапель. Протяженность реконструированного участка составила 132 метра и включила шесть железнодорожных ниток.

    В связи с внедрением современных технологий строительства нагрузка на комплекс возросла почти в 1,5 раза. Ожидается, что после завершения модернизации грузоподъемность путей увеличится в 1,7 раза, повысится надежность системы, а риск задержек в графике постройки судов будет исключен.

    Проект реконструкции разработали специалисты отдела главного архитектора завода. Масштабные работы были выполнены силами ремонтно-строительного цеха предприятия без привлечения сторонних организаций, что произошло на верфи впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на заводе «Севмаш» спустили на воду шестую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М» «Ульяновск».

    В июне на верфи в Северодвинске состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Ранее генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил о готовности строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн.

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    23 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Эксперт допустил закупку белорусских дронов «Миротворец» для нужд СВО

    Эксперт Федутинов заявил о потребности ВС России в дронах «Миротворец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Вооруженные силы России могут проявить интерес к белорусским ударным беспилотникам-камикадзе «Миротворец» для их применения в зоне специальной военной операции.

    Белорусские барражирующие боеприпасы «Миротворец», которые показали на репетиции военного парада в Ливии, потенциально востребованы в российской армии, пишет ТАСС.

    «СВО продолжается, и потребность в беспилотниках-камикадзе остается очень высокой», – заявил Федутинов.

    По его оценке, российским войскам требуется более тысячи аппаратов «Герань» ежемесячно, а дронов меньшего размера – кратно больше. Эксперт не исключил прямых закупок «Миротворцев» у Минска с последующим созданием совместного предприятия или лицензионного производства в России.

    Разработанные белорусской компанией UAVHELI комплексы оснащены турбореактивным двигателем и не конкурируют с российскими дронами аналогичного назначения. Скоростные «Миротворцы» превосходят по классу электрические «Ланцеты», но уступают по размерам аппаратам «Герань», пояснил специалист.

    Беспилотник самолетного типа обладает взлетной массой 46 кг и способен разгоняться до 450 км/ч. Продолжительность полета достигает 45 минут, дальность связи составляет 100 км, а масса осколочно-фугасной боевой части равна 10 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 260 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.

    Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стопроцентной локализации производства стрелкового оружия в республике.

    Кроме того, бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов.

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    23 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Антидронового купола»

    «Рособоронэкспорт» впервые представит систему защиты «Антидроновый купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

    На предстоящем в Москве саммите компания покажет эшелонированную систему защиты населения, мест дислокации войск и стратегических объектов от атак беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Система включает средства разведки, радиоэлектронного подавления и физического уничтожения дронов, в том числе комплексы «Панцирь-СМД-Е», «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и комплекс «Цитадель». В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время линейка антидроновых средств пополнится лазерными системами и комплексами электромагнитного импульса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах задействовать опыт специалистов с Украины для повышения защиты от дронов.

    «Ростех» отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками благодаря новым малогабаритным боеприпасам для ЗРПК «Панцирь-С».

    Также президент Владимир Путин заявил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российского оружия.

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    23 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Эстонии признали незаконным запрет на прием россиян в университет

    Канцлер права в Эстонии счел некорректным отказ вуза принимать граждан России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, не допуская граждан России и Белоруссии к поступлению из-за отсутствия законного основания для пребывания в стране, заявил канцлер права в Эстонии.

    По оценке канцлера права Эстонии, Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, когда не допускает граждан России и Белоруссии к поступлению в университет. В качестве причины вуз назвал отсутствие законных оснований для пребывания в Эстонии в течение всего номинального срока обучения по программе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    К омбудсмену обратился молодой человек с российским гражданством, которому вуз отказал в приеме из-за отсутствия действующего вида на жительство.

    По мнению советника канцлера права Олари Коппеля, введенное ограничение противоречит принципу равного обращения. Он отметил, что, согласно конституции Эстонии, каждый имеет право на образование. Исключение действует только для россиян и белорусов, добавил Коппель.

    По данным телерадиокомпании, россиянин живет в Эстонии четвертый год и оспаривает в суде отказ в выдаче ему срочного ВНЖ. Университет ожидает судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Летом Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам. А в июне в Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники.

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