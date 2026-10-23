Минюст открыл публичный реестр уехавших из России нарушителей закона

Tекст: Валерия Городецкая

Список уклоняющихся от исполнения наказания правонарушителей стал публичным и доступен всем желающим на официальном портале министерства, передает РИА «Новости». В реестре указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, ИНН, страховой номер, а также дата и основания решения о введении временных ограничений. Ведением базы занимается департамент по защите национальных интересов России от внешнего влияния.

Соответствующий закон вступил в силу в августе. Документ предусматривает арест имущества, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и отказ в кадастровом учете недвижимости для россиян, совершивших правонарушения против интересов государства и скрывающихся за границей. Ограничения вводятся за дискредитацию Вооруженных сил, нарушение деятельности иноагента, призывы к санкциям и пропаганду нацистской символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах открыть публичный реестр уклоняющихся от наказания за границей россиян.

Замминистра также назвал три условия для применения таких ограничений.

В июле Совет Федерации одобрил пакет законов об ограничительных мерах в отношении покинувших страну правонарушителей.