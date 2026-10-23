Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.