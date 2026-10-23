«Атом» стал лидером по локализации среди российских авто

Tекст: Тимур Шайдуллин

Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

«Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.