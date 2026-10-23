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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня

    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

    23 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Стоматолог назвал переоцененные услуги клиник

    Стоматолог Кузьмин предостерег от переплат за эксклюзивное отбеливание зубов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах, переплата за которые не влияет на долговечность лечения.

    Среди услуг, за которые переплачивают пациенты стоматологий, врач назвал эксклюзивные системы отбеливания. По его словам, многие методики отличаются лишь упаковкой и бюджетом на рекламу, а активный компонент остается прежним – это перекись карбамида или водорода. Кузьмин посоветовал не верить и в «пожизненные гарантии», поскольку любая конструкция требует ухода и наблюдения, передает «Газета.Ru».

    Специалист также предостерег от излишней экономии. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о нарушении требований к стерильности. Некачественное лечение в эндодонтии может привести к удалению зуба и дорогостоящей имплантации.

    Врач рекомендовал изучать план лечения: хороший специалист должен предложить несколько вариантов – от бюджетного до премиального. Он посоветовал проверять сертификацию и запрашивать сведения о материалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе косметологи предупредили о риске тяжелых осложнений при использовании недорогих косметологических препаратов.

    В прошлом году стоматолог Арам Давидян назвал эффективные методы отбеливания зубов без вреда.

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    23 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    В Татарстане завели дело на мать гулявшего по кондиционеру ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери, чей двухлетний сын едва не выпал с 12-го этажа, сообщили в МВД по Татарстану.

    Инцидент произошел в сентябре в 78-м комплексе Набережных Челнов. Местные жители заметили ребенка на корзине кондиционера на 12-м этаже и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Полиция установила, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать и 24-летний отец воспитывают трех детей в возрасте от одного до трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни.

    В МВД отметили, что квартира находилась в антисанитарном состоянии, продукты отсутствовали, а у неопрятных детей обнаружили педикулез. По словам соседей, родители злоупотребляют алкоголем и часто оставляют детей без присмотра.

    Органы опеки подготовили иски о лишении обоих супругов родительских прав. Детей передали в Набережночелнинский дом ребенка для обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о проживании пятерых детей в антисанитарных условиях в Самарской области.

    В мае двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме.

    В марте двое детей выпали из окна многоэтажки в Тульской области.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    В Хабаровском крае задержали водителя за смертельное ДТП с девочкой

    В Хабаровском крае задержали сбившего школьницу насмерть водителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей, сообщило следственное управление СК России по региону и Еврейской АО.

    «Совершивший смертельное ДТП водитель установлен. Им оказался 44-летний житель края. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении преступления», – сообщили следователи, передает ТАСС.

    Отмечается, что авария произошла утром на 11-м км федеральной автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино.

    Девочка переходила проезжую часть в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль. Ребенок скончался на месте, водитель скрылся с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Хабаровском крае госавтоинспекция сообщила о гибели двух человек в ДТП.

    Также в регионе подросток без прав сбил насмерть школьника.

    Помимо этого, в крае в результате лобового столкновения погибли три человека.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

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    23 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    В ДТП на переходе в Брянске пострадали двое четырехлетних детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянске 18-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух четырехлетних детей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в прокуратуре региона.

    Авария произошла в четверг вечером в Бежицком районе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем автомобиля марки ВАЗ наехал на двух четырехлетних детей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Прокуратура Бежицкого района взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проводимой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Южно-Сахалинске 84-летний водитель автомобиля Lada на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух детей. В тот же день в Тюменской области мотоциклист совершил наезд на детей, переходивших дорогу по зебре, после чего погиб в столкновении со встречным автомобилем. В августе в Воронежской области водитель иномарки совершил наезд на двоих несовершеннолетних, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    23 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    ERT: Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    Греческий парламент большинством голосов принял законопроект, запрещающий детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями.

    Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ERT.

    «Законопроект государственного министра Акиса Скерцоса... был одобрен большинством голосов на пленарном заседании парламента», – сообщил телеканал.

    Отмечается, что документ поддержала только правящая партия «Новая демократия», тогда как остальные партии проголосовали против или воздержались. Ранее в апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснял необходимость такого запрета заботой о психическом здоровье несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Турции решили запретить социальные сети для детей младше 15 лет.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить использование социальных сетей детям младше 13 лет.

    В апреле Греция анонсировала запрет доступа к социальным сетям для детей до 15 лет.

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    23 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В России решили изучить возможность создания вакцины от вируса Шамонда

    Эпидемиолог Онищенко допустил разработку вакцины против вируса Шамонда

    Tекст: Мария Иванова

    Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России изучат возможность и необходимость создания вакцины против вируса Шамонда после первой зарегистрированной смерти человека от этой инфекции.

    Вопрос о целесообразности разработки вакцины против вируса Шамонда станет предметом изучения после первого официально зарегистрированного случая заражения человека, пишет ТАСС.

    «Вопрос прививки, конечно, пока не стоит, поскольку никто не думал об этом, а люди раньше не болели. Насчет того, можно ли создать вакцину и нужно ли, этим сейчас будут заниматься», – заявил Онищенко.

    Ранее власти Франции сообщили о первой в истории смерти человека в результате заражения вирусом Шамонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил об отсутствии реальной угрозы для россиян из-за случая заражения вирусом Шамонда.

    В четверг главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о крайне низкой вероятности распространения инфекции среди людей.

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    23 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком предложили увеличить

    Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении лимита больничного по уходу за детьми

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком на 30 дней.

    Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребенком на 30 дней. Документ размещен в думской электронной базе, передает ТАСС.

    Инициатива предусматривает внесение изменений в законы о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об обязательном социальном страховании. Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком до семи лет с обычными заболеваниями вырастет с 60 до 90 дней в год, а при заболеваниях из специального перечня – с 90 до 120 дней.

    Для детей от семи до 15 лет предел увеличат с 45 до 75 дней, для детей-инвалидов до 18 лет – со 120 до 150 дней. При уходе за ВИЧ-инфицированными детьми, а также при злокачественных новообразованиях и болезнях, связанных с поствакцинальными осложнениями, выплата пособия предусмотрена без годовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении правительства увеличить на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    В прошлом месяце Социальный фонд сообщил о росте максимальной суммы выплаты по больничному листу до 7,8 тыс. рублей за один день к 2027 году.

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    23 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Звание «Мать-героиня» присвоено воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянской области Светлане Бараниченко, воспитавшей с мужем 11 детей, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни», – сообщил Ковальчук в своем канале в «Максе».

    Супруги воспитывают 11 детей, у двоих из которых уже есть свои многодетные семьи, добавил глава области.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В 2014 году Бараниченко получила Почетный знак Брянской области «Материнская слава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям из Воронежской области и Башкирии.

    В августе глава государства подписал указ о присвоении этого звания девяти женщинам из восьми субъектов страны. Летом звания «Мать-героиня» удостоилась жительница Ростовской области.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    23 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли дети

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли несколько человек, включая детей.

    По предварительной информации, возгорание в частном доме в селе Спасском началось вечером 23 октября, сообщает прокуратура региона.

    В настоящее время прокуратура Благодарненского района занимается установлением причин и условий произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

    Во вторник Воскресенский городской суд приговорил к условному сроку жительницу Подмосковья из-за гибели детей и матери на пожаре.

    В Ростовской области при тушении возгорания в частном доме нашли тела двоих детей.

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    23 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    МЧС: При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в частном доме в Ставропольском крае погибли четыре человека, включая троих маленьких детей, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    При тушении возгорания на территории частного домовладения были обнаружены тела одного взрослого и троих детей, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство. Площадь локализованного пожара составила 60 квадратных метров.

    В доме проживали шесть человек: бабушка с сожителем, а также мать с тремя детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения. Предположительно, жертвами трагедии стали бабушка и все внуки.

    Сожитель женщины выжил, а мать детей в это время находилась в гостях в хуторе Большевик, добавили в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек.

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    23 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    МЧС: Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Башкирии водитель автомобиля Mazda погиб после съезда в кювет, четверо несовершеннолетних, включая младенца, получили травмы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Авария произошла на 1432-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Чишминском районе, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в Max. «К сожалению, травмы получили дети 13, 11, 7 лет и новорожденный младенец. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в больницу. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте», – говорится в публикации.

    По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о семи пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Уфе.

    В прошлом месяце при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в республике погибли два человека.

    Ранее прокуратура сообщила о гибели двух человек в результате ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии.

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