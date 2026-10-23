Путин поручил кабмину проработать увеличение лимитов арендного жилья в ДФО

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства поручил правительству проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе «Доступное арендное жилье в ДФО», передает РИА «Новости». «Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье», – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень поручений составлен по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, состоявшейся 10 августа 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в регион не воспринимался как подвиг.

В сентябре глава государства рассказал о значительном экономическом подъеме макрорегиона.

Тогда он указал на необходимость не только сохранять, но и активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.