Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

Tекст: Валерия Городецкая

«Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.