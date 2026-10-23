Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».
Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.
В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.
Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.