Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.