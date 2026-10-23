Вице-премьер Никитин провел первое совещание по строительству ВСМ

Tекст: Валерия Городецкая

В строительных и подготовительных работах на объектах высокоскоростной магистрали (ВСМ) задействованы 32 тыс. человек и около 11 тыс. единиц специальной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство России.

Кабмин отметил успешное введение в эксплуатацию испытательного корпуса тягового оборудования высокоскоростных поездов. На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме производство подвижного состава идет в строгом соответствии с графиком.

Сборка первого и второго поездов осуществляется одновременно. Часть вагонов перешла на стадию окончательного монтажа: завершена прокладка кабельных трасс, ведется установка внутреннего оборудования и элементов интерьера салонов.

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина на должность вице-премьера по вопросам транспортной отрасли 22 октября. С 2025 года Андрей Никитин занимал пост министра транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предложенный на должность вице-премьера министр транспорта Андрей Никитин заявил о планах увеличить протяженность сети высокоскоростных магистралей в России до 4,5 тыс. километров.

В понедельник Андрей Никитин сообщил о предложенной РЖД концепции развития скоростного движения с участием поездов «Сапсан».

На прошлой неделе глава ведомства подтвердил готовность Ленинградского вокзала к приему поездов высокоскоростной магистрали.