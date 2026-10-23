В Татарстане завели дело на мать гулявшего по кондиционеру ребенка

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в сентябре в 78-м комплексе Набережных Челнов. Местные жители заметили ребенка на корзине кондиционера на 12-м этаже и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости».

Полиция установила, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать и 24-летний отец воспитывают трех детей в возрасте от одного до трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни.

В МВД отметили, что квартира находилась в антисанитарном состоянии, продукты отсутствовали, а у неопрятных детей обнаружили педикулез. По словам соседей, родители злоупотребляют алкоголем и часто оставляют детей без присмотра.

Органы опеки подготовили иски о лишении обоих супругов родительских прав. Детей передали в Набережночелнинский дом ребенка для обеспечения их безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о проживании пятерых детей в антисанитарных условиях в Самарской области.

В мае двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме.

В марте двое детей выпали из окна многоэтажки в Тульской области.