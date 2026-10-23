Греф назвал отставку с поста министра величайшим моментом жизни

Греф назвал уход с поста главы Минэкономразвития главным событием жизни

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом руководитель кредитной организации рассказал на конференции Сберуниверситета, посвященной обучению и развитию, передает РИА «Новости».

«Я много лет провел на государственной службе, честно сказать, не получал никакого удовольствия. Единственное, жил моментом, когда я уйду из государственной службы. И до сих пор самый великий момент моей жизни – когда президент меня отпустил. Я испытываю огромное чувство благодарности за это», – заявил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что люди очень часто мечтают о самореализации, но на практике занимаются самоутверждением.

Руководитель занимал пост министра экономического развития России с 2000 по 2007 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

Ранее глава банка сообщил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

До этого Греф отметил рекордное падение ключевых индикаторов делового климата.