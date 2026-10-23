Набиуллина назвала сумму инвестиций в России

Набиуллина: Инвестиции в России к середине 2026 года достигли 43 трлн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В стоимостном выражении, кстати, в инвестициях нет никакого снижения. К середине этого года, если брать скользящие 12 месяцев, то у нас инвестиции составили 43 трлн рублей. То есть это хороший ресурс для того, чтобы вкладывать в том числе в производительность труда», – приводит слова главы Центробанка РИА «Новости».

В номинальном выражении спрос остался прежним, однако в физическом объеме он уменьшился из-за роста цен на инвестиционные товары. Инвестиционная пауза означает не отсутствие вложений, а лишь отсутствие их роста, подчеркнула Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эльвира Набиуллина назвала повышение производительности труда главным фактором ускорения экономического роста.

Также глава ЦБ заявила о постепенном переходе российской экономики к сбалансированному росту и сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.