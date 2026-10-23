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    23 октября 2026, 16:38 • Новости дня

    В МИД назвали морским рэкетом задержания судов странами НАТО и ЕС

    В МИД обвинили НАТО и ЕС в морском рэкете из-за задержания торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО и ЕС занимаются морским рэкетом, по своей воле задерживая следующие по общепринятым правилам суда, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Подобные заходы вполне объяснимы – потенциальное перенаправление грузовых потоков в обход привычных артерий для зависящих от морской торговли, например, есовцев (до 75% внешней торговли ЕС идет по морю) грозит серьезным ослаблением позиций Европы», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Масленников заявил об активном генерировании западными странами деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства. Также Масленников сообщил о нежелании Североатлантического альянса сбавлять интенсивность действий и военной разведки в Черноморском регионе.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по введению очередного пакета санкций против России.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    23 октября 2026, 01:02 • Новости дня
    Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов

    Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.

    Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».

    «Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.

    Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.

    В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.

    В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.

    В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.

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    23 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Румыния запросила у НАТО средства ПВО после потопления судна в Черном море

    Румыния попросила помощи у НАТО после атаки на сухогруз возле Констанцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза у берегов Констанцы.

    Бухарест обратился к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны и радиолокационного контроля для защиты судоходства и прибрежной зоны. Утром коммерческое судно под флагом Коморских Островов затонуло примерно в 13 морских милях к востоку от порта Констанца после попадания беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников. Мы стали лучше оснащены для ответа на этот вызов, но нам необходимо сохранять спокойствие», – заявил Дан.

    Президент подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена втягиваться в прямую военную конфронтацию.

    На борту затонувшего сухогруза находились 13 моряков. Девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. Официальных данных о принадлежности атаковавших судно аппаратов румынские профильные ведомства не привели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море на фоне атак по торговым судам.

    На прошлой неделе премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников.

    Ранее у берегов Румынии грузовое судно подверглось атаке дронов, в результате чего погиб капитан.

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    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

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    23 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Участие ЕС в переговорах зависит от его позиции по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение Москвы к возможному участию европейских стран в миротворческом процессе по Украине зависит от их позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, отношение к назначению спецпосланника от ЕС на мирных переговорах «зависит от той позиции, с которой европейцы могли бы в этом принимать участие», передает РИА «Новости».

    «Это [обеспечение безопасности для РФ и Украины] одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование, без нее комплексное решение невозможно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения мирных соглашений.

    Во вторник Песков отметил важность присутствия легитимного представителя украинских властей на мирных переговорах.

    На прошлой неделе Путин сообщил об отсутствии у России планов обсуждать создание зоны безопасности на Украине с Киевом.

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    23 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    В МИД заявили об использовании Россией и НАТО канала экстренной связи

    Замглавы МИД Грушко сообщил об экстренном канале связи между Россией и НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва и Североатлантический альянс при необходимости используют канал экстренной связи.

    Дипломат сделал это заявление на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле, отвечая на вопрос о контактах по горячей линии, передает РИА «Новости».

    «У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем», – сказал Грушко.

    В октябре 2021 года Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО в ответ на высылку дипломатов. Тогда прекратилась работа военной миссии связи и информбюро альянса в Москве, а для контактов организации предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Летом Грушко сообщил о возрастании риска военного столкновения России и Североатлантического альянса.

    В прошлом году замминистра иностранных дел отметил превращение Балтики в зону конфронтации.

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    23 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Эстонии признали незаконным запрет на прием россиян в университет

    Канцлер права в Эстонии счел некорректным отказ вуза принимать граждан России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, не допуская граждан России и Белоруссии к поступлению из-за отсутствия законного основания для пребывания в стране, заявил канцлер права в Эстонии.

    По оценке канцлера права Эстонии, Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, когда не допускает граждан России и Белоруссии к поступлению в университет. В качестве причины вуз назвал отсутствие законных оснований для пребывания в Эстонии в течение всего номинального срока обучения по программе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    К омбудсмену обратился молодой человек с российским гражданством, которому вуз отказал в приеме из-за отсутствия действующего вида на жительство.

    По мнению советника канцлера права Олари Коппеля, введенное ограничение противоречит принципу равного обращения. Он отметил, что, согласно конституции Эстонии, каждый имеет право на образование. Исключение действует только для россиян и белорусов, добавил Коппель.

    По данным телерадиокомпании, россиянин живет в Эстонии четвертый год и оспаривает в суде отказ в выдаче ему срочного ВНЖ. Университет ожидает судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Летом Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам. А в июне в Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники.

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    23 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Участники саммита ЕС перешли на крик при обсуждении бюджета

    Politico: Политики перешли на крик из-за разногласий на саммите Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики зашли в тупик при обсуждении важных вопросов на саммите в Брюсселе и начали разговаривать на повышенных тонах, сообщает Politico.

    Издание Politico сообщило, что участники прошедшего на прошлой неделе саммита Евросоюза в Брюсселе зашли в тупик при обсуждении важных вопросов и начали разговаривать на повышенных тонах, передает ТАСС.

    Политики не смогли договориться ни по одной из тем, включая бюджет Евросоюза в размере около 2 трлн евро и энергетическую стратегию. Разногласия привели к тому, что участники дискуссии перешли на крик.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта столкнулся с жесткой критикой со стороны лидеров государств после переговоров о ценах на энергоносители и следующем семилетнем бюджете. Основные споры возникли вокруг торговли квотами на вредные выбросы в атмосферу. В результате обсуждения затянулись на 14 часов и превратились в хаос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

    На прошлой неделе председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске не успеть запустить новый семилетний бюджет союза.

    Участники саммита Евросоюза отложили поиск новых источников финансирования Киева до следующей встречи.

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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

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    23 октября 2026, 05:53 • Новости дня
    Косачев исключил введение безвизового режима с США и Евросоюзом

    Косачев исключил безвизовый режим с США и Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обозримом будущем установление безвизового режима между Россией и США или Евросоюзом исключено, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями», – сказал политик в интервью ТАСС.

    По его словам, это связано с информационным вакуумом, который Запад создает вокруг России, передавая о ней «либо плохо, либо ничего». Российские граждане, которые могли бы рассказать правду местным жителям, туда практически не ездят, добавил сенатор.

    «Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст», – заключил Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о демонстрации «гуманитарного подхода» Евросоюза во всей красе через идеи о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам.

    В сентябре дипломатический источник сообщил об отказе государств Европейского союза с развитым туристическим сектором поддерживать инициативу Еврокомиссии по масштабному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам России.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о проработке Москвой возможности введения безвизового режима для граждан ряда азиатских и ближневосточных государств.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Кошта: Евросоюз отказался конкурировать с мирными планами США по Украине

    Кошта: ЕС не намерен мешать мирным инициативам США по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не стремится мешать мирным инициативам США по украинскому урегулированию, но может задействовать собственного спецпосланника.

    Как указал Кошта в интервью порталу Rapporteur, Европейский союз не планирует мешать инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине или конкурировать с ними, пишет ТАСС.

    «В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связи», – заявил Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании конфликта.

    Президент США назвал украинский кризис темой возможных трехсторонних контактов Вашингтона, Москвы и Пекина.

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    23 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    Кошта заявил об открытом дипломатическом канале связи между ЕС и Россией

    Rapporteur: Кошта заявил об открытом канале дипломатической связи ЕС с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Брюссель сохраняет открытым неофициальный дипломатический канал связи с Москвой для возможного обсуждения вопросов урегулирования украинского конфликта.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о наличии канала коммуникации с Москвой. «Канал открыт, и Россия знает, что если и когда она действительно захочет поговорить… она может это сделать», – заявил Кошта, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    Как отмечает издание, этот неофициальный дипломатический канал связи с Россией был установлен ранее в текущем году руководителем аппарата председателя Евросовета Педру Лоуртие. При этом сам Кошта уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, использовалась ли эта линия связи после ее создания.

    В Москве неоднократно подчеркивали готовность к переговорам по урегулированию конфликта при условии устранения его первопричин и достижения долгосрочного мира. Президент Владимир Путин вновь заявлял о готовности возобновить диалог при посредничестве США для обсуждения гарантий безопасности как для России и Украины, так и для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отсутствии у Евросоюза намерений мешать мирным инициативам США.

    Европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из процесса урегулирования на фоне диалога Москвы и Вашингтона.

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