Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена

Tекст: Тимур Шайдуллин

Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.