СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Северной Осетии

Tекст: Валерия Городецкая

В селе Новое Пригородного района в результате скопления газовоздушной смеси произошел взрыв в частном домовладении. В результате инцидента шестеро человек получили термические ожоги, передает РИА «Новости».

«По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили в региональном управлении СК.

Все пострадавшие, включая пятерых детей, были госпитализированы в больницы Назрани. Двое несовершеннолетних и их мать в настоящий момент находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МЧС сообщило о травмировании женщины и пятерых несовершеннолетних в результате хлопка газовоздушной смеси в селении Новое.

В начале месяца Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва бытового газа в частном доме в Адыгее.