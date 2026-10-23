Набиуллина оценила влияние договоренностей по дизтопливу с США на рынок

Набиуллина: Сделка с США по дизтопливу не окажет значимого влияния на рынок

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, объемов выпускаемого дизтоплива хватает и для внутреннего потребления, и для возобновления экспорта, передает РИА «Новости».

«Поэтому значимого влияния на топливный рынок, инфляцию в России эти сделки не оказывают», – подчеркнула Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках российского дизтоплива в США на мировые рынки.

В среду президент Владимир Путин анонсировал отправку первого танкера с дизельным топливом в ближайшие дни.

В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Евросоюза этими договоренностями.