Набиуллина назвала главный драйвер роста экономики России

Набиуллина назвала производительность труда главным драйвером роста экономики

Tекст: Валерия Городецкая

«Повышение производительности труда – это важнейший, если не самый главный драйвер устойчивого роста экономики», – цитирует Набиуллину РИА «Новости». Она подчеркнула, что рост производительности труда необязательно должен быть связан с капиталоемкими проектами, например, с закупкой нового оборудования.

По словам главы ЦБ, существенную прибавку к производительности могут дать более эффективное распределение ресурсов и правильная организация производственных процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Набиуллина заявила о постепенном переходе российской экономики к сбалансированным темпам роста после периода перегрева. Она также сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику на фоне роста производства и импорта профильных товаров.

В апреле Набиуллина указывала на небывалую нехватку рабочей силы в стране, которая оказывает серьезное влияние на общее финансовое положение государства.