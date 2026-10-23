Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

Tекст: Валерия Городецкая

Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».