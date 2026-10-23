Лихачев заявил о готовности работать с европейскими компаниями на СМП

По его словам, Москва готова работать с партнерами из Европы, если те настроены на сотрудничество и развитие, а не на конфронтацию, передает РИА «Новости».
Глава Росатома подчеркнул, что Россия продолжит повышать конкурентоспособность и привлекательность Северного морского пути как международного торгового маршрута.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лихачев заявил о невозможности создания в Европе ледокольной группировки, сопоставимой с российской.
Во вторник стало известно, что Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит к стратегии «жесткой силы», предусматривающей закупки ледоколов.
В августе гендиректор Росатома сообщил о запуске первого еженедельного контейнерного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.