Путин наградил орденом «За доблестный труд» отца Владимира Мединского

Указ о награждении Ростислава Мединского, отца помощника президента Владимира Мединского, опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что советник председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин выразил благодарность 50 муниципалитетам за установку стел «Город трудовой доблести» совместно с Российским военно-историческим обществом.
В августе глава государства направил благодарность коллективу РВИО.
В конце 2024 года Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ орденом «За доблестный труд».