Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнул, что ограничения на транзит российского зерна через Эстонию и попытки распространить такие меры на весь Евросоюз демонстрируют лицемерие отдельных европейских стран, передает РИА «Новости». «Политические мотивы отдельных государств подрывают ту самую глобальную продбезопасность», – сказал Логвинов.

По его словам, серьезной проблемой остаются заблокированные в европейских портах партии российских минеральных удобрений, а дополнительные риски для поставок создают украинские удары по портовой инфраструктуре и предприятиям. Он добавил, что растущая милитаризация Европы вызывает вопросы у экспертов в контексте распределения ресурсов.

Дипломат также отметил, что в докладе учреждений ООН за текущий год о положении дел в области продовольственной безопасности уделено недостаточно внимания влиянию односторонних ограничительных мер на ситуацию в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о невозможности трети населения мира покупать качественные продукты питания из-за торговых мер западных стран.

В прошлом месяце глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков предупредил о глобальном дефиците удобрений на фоне сбоев в судоходстве через Ормузский пролив.

В марте депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил об уязвимости Евросоюза из-за санкций против российских удобрений.