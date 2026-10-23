Военные России и Индии завершили учения «Индра-2026» в Челябинской области

Минобороны: Российско-индийские учения «Индра-2026» завершились на Урале

Tекст: Валерия Городецкая

Военнослужащие двух стран успешно выполнили задачи сухопутного этапа тренировок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. По сценарию маневров условный противник захватил населенный пункт и создал там систему опорных пунктов. Союзные силы провели воздушную разведку, после чего артиллерия и ударные беспилотники атаковали скопления живой силы, командные пункты и склады боевиков.

Затем штурмовые отряды при поддержке танков, средств противовоздушной обороны и FPV-дронов выбили условные незаконные вооруженные формирования с позиций. Оставшиеся силы неприятеля были уничтожены при преследовании.

На торжественной церемонии закрытия начальник управления боевой подготовки Центрального военного округа Сергей Пименков констатировал успешное достижение всех поставленных целей. Отличившимся солдатам и офицерам вручили медали, грамоты и ценные подарки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду индийский фрегат «Сахьядри» покинул Владивосток после окончания морской части совместных маневров.

На прошлой неделе Россия и Индия официально открыли учения на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощенном порядке отправки военных двух стран на совместные тренировки.