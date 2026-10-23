Помощника прокурора Рязанской области задержали по делу о взятке

Помощника рязанского прокурора задержали за посредничество во взятке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственные органы расследуют дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере в отношении помощника прокурора Рязанской области, сообщает СК России.

По версии следствия, осенью подозреваемый пообещал жительнице Подмосковья за денежное вознаграждение помочь пересмотреть категорию годности к военной службе. После получения информации о положительном решении он потребовал передать деньги через родственницу.

Средства предназначались сотрудникам одного из военных комиссариатов Московской области. В ведомстве добавили, что фигурант задержан, а действиям всех соучастников дадут правовую оценку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Тулы заключил под стражу замначальника отдела участковых уполномоченных полиции, которая обвиняется в получении денежного вознаграждения за отказ от возбуждения уголовного дела.

Ранее в СИЗО отправили бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного, обвиняемого в получении особо крупной взятки.

В Татарстане за получение взятки задержали заместителя начальника уголовного розыска.



