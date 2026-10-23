Заброшенное двухэтажное здание загорелось в Астрахани на площади 250 кв. метров

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар по повышенному номеру вызова в Трусовском районе Астрахани. Там на ул. Оленегорская, д. 2 загорелось заброшенное здание.
«По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение неэксплуатируемого двухэтажного здания. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров», – сообщило ГУ МЧС России по Астраханской области.
Отмечается, что возгорание локализовано. В тушении задействовано девять единиц техники и 28 человек личного состава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в МЧС сообщили о локализации пожара в Астраханской области на площади 900 кв. метров. Ранее возгорание охватило складское помещение в регионе на площади 12 тыс. кв. метров.
В июне 2025 года пожар на складе мебельной фурнитуры в Ленинском районе Астрахани распространился на 1250 кв. метров.