Пермский школьник получил шесть лет колонии за убийство учительницы

Суд дал школьнику шесть лет колонии за убийство учительницы в Пермском крае

Tекст: Дарья Григоренко

Суд признал подростка из пермской Добрянки виновным в убийстве педагога и назначил ему шесть лет лишения свободы, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в начале апреля у входа в школу № 5. Девятиклассник напал на женщину на улице и нанес ей множественные удары ножом. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

В администрации Добрянского округа уточнили, что инцидент случился на крыльце образовательного учреждения. В это время охрана находилась внутри здания и встречала учеников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава региона Дмитрий Махонин сообщил о смерти преподавателя после нападения ученика в одной из школ Добрянки.

Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич прокомментировал этот инцидент.

В феврале региональное министерство образования и науки временно приостановило учебный процесс во всех школах Александровска из-за нападения подростка.