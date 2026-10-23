Бывшего депутата Михайлова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-депутата Олега Михайлова в реестр террористов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В реестре указан Олег Алексеевич Михайлов 1987 года рождения, уроженец города Печора Республики Коми, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Людям, попавшим в соответствующий список Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Также им запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Басманный суд Москвы отправил Михайлова под стражу по обвинению в публичных призывах к терроризму. В мае правоохранительные органы арестовали мужчину за призывы к насилию по национальному признаку в интернете.

На прошлой неделе Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в России).