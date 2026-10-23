Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.