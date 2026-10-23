Набиуллина рассказала о растущем интересе россиян к альтернативным сбережениям

Набиуллина: Интерес россиян к альтернативным сбережениям растет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Набиуллина отметила рост интереса жителей страны к альтернативным способам сбережения, передает РИА «Новости». «Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне, продолжает умеренно расти интерес к альтернативным источникам сбережений», – сообщила глава ЦБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Набиуллина сообщила, что восстановление инвестиций в отечественную экономику продолжается на фоне роста производства и импорта профильных товаров.

Также в пятницу Эльвира Набиуллина заявила о возвращении темпов роста цен к целевому показателю в 4% в первом полугодии 2027 года.

Ранее глава Центробанка отметила восстановление показателей прибыльности российской экономики до стабильных значений 2017 года.