В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

Tекст: Валерия Городецкая

Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.