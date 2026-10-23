Набиуллина сообщила о продолжении восстановления инвестиций в экономике России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Опрос Банка России показал ожидания предприятий относительно умеренного роста инвестиций в четвертом квартале, сообщила Набиуллина. Она отметила, что из-за высокой динамики внутреннего спроса Центробанк повысил оценку роста ВВП на текущий год до 0,5–1%, сообщает РИА «Новости».

«Восстановление инвестиций продолжается. Об этом можно судить по увеличению производства и импорта инвестиционных товаров, а также по положительной динамике в строительстве», – заявила глава ЦБ.

Она добавила, что расширение производства в последние месяцы охватило широкий круг отраслей. Оценки будущего спроса и выпуска со стороны бизнеса улучшаются, хотя и остаются сдержанными, а рост потребительской активности несколько замедлился, констатировала Набиуллина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эльвира Набиуллина заявила о возвращении темпов роста цен к целевому показателю в 4% в первом полугодии 2027 года.

Ранее глава Центробанка отметила восстановление показателей прибыльности российской экономики до стабильных значений 2017 года.

До этого председатель Банка России указала на отсутствие переохлаждения отечественной экономики.