«Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.
Собянин: Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников
«Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.
Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.
По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.
До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.
В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.
Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии
«Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».
Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.
Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.
В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.
Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.
Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.
Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.
В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.
Инцидент произошел на лестничной площадке. Причиной конфликта стало нарушение режима тишины. Во время словесной перепалки мужчина нецензурно выражался и выплеснул в лицо соседке воду из чайной кружки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
Женщина просила возбудить уголовное дело, однако полиция квалифицировала действия соседа как мелкое хулиганство.
В документе сказано, что постановлением заместителя начальника полиции мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сумма которого не уточняется.
Москвич пытался обжаловать решение, утверждая, что соседка регулярно нарушает режим тишины, из-за чего он неоднократно обращался в полицию. Суд отклонил доводы и оставил решение о штрафе в силе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Петербурга Артемий Маяковский был отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве.
Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня
Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.
Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.
По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.
В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.
Большинство дронов было перехвачено на значительном удалении, указал градоначальник в Max.
Вместе с тем еще пять беспилотников были нейтрализованы расчетами противовоздушной обороны непосредственно на подлете к Москве. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки БПЛА. Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 летевших по направлению к столице беспилотников. Во вторник система ПВО Минобороны уничтожила три летевших на Москву дрона.
Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.
В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.
Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.
До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.
В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.
Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение
«Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.
Москвичка объяснила убийство бывшего возлюбленного необходимостью самообороны
Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы заявила, что действовала в целях самообороны и не хотела его убивать, сказал собеседник РИА «Новости».
Девушка пояснила, что бывший возлюбленный схватил ее, но она убежала и взяла нож.
«Затем, с ее слов, он быстро подошел к ней, и она увидела нож в крови», – рассказал собеседник.
После инцидента девушка попыталась оказать пострадавшему помощь и вызвала скорую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прокуратура Москвы сообщила о предъявлении обвинения задержанной. В четверг СМИ узнали о прошлом девушки в сфере вебкама. Столичное управление Следственного комитета задержало подозреваемую в центре города.
Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
На подлете к городу сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотников.
В ночь на пятницу в направлении Московского региона летело более 155 аппаратов.
В четверг два человека пострадали в результате атаки в районе Вороново.
Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.
Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.
Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла
«Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».
Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.
Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.
С 24 по 29 октября движение будет перекрыто на Тверской, Моховой, Петровке, Большой Никитской, Москворецкой улицах, а также на Охотном Ряду, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В субботу движение ограничат в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных.
Кроме того, в среду и четверг перекроют Волхонку, Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной. Во вторник движение ограничат на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах.
На Волхонке будет запрещена парковка в субботу, среду и четверг. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться метро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение прибыть на третий саммит Россия – Африка в Москву. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинства африканских делегаций. В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка.