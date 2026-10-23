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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня

    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

    21 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Шесть человек получили до 19 лет колонии за попытку захвата власти в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил шестерых человек к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в Крыму и участие в террористической ячейке, сообщили в инстанции.

    «Установлено, что Асанов и Ниметулаев на территории Бахчисарайского района Республики Крым организовали деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения», куда вошли остальные подсудимые. В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил представитель суда ТАСС.

    По версии следствия, фигуранты вербовали новых участников и проводили конспиративные собрания. Они обсуждали методы изменения политической системы России для ее включения во «Всемирный исламский Халифат» (запрещена в России и признана террористической).

    Первые четыре года наказания осужденные проведут в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым. В прошлом году совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Крымчанина осудили за планы вступить в террористическую организацию.

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    21 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Отражена воздушная атака ВСУ на Севастополь

    Развожаев: В Севастополе над морем сбили дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь, был сбит один беспилотник над территорией моря. «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали один вражеский беспилотник над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    По его словам, никто не пострадал, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.

    Ранее силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Севастополь.

    До этого у города из-за атаки дрона загорелся лес.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    22 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму

    МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

    МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.

    Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.

    Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

    Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    22 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Алупке на южном берегу Крыма река Хара-Баир вышла из берегов из-за сильных дождей, вода затапливает дома и придомовые территории, сообщило республиканское управление МЧС.

    Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».

    Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.

    «Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.

    Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.

    В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    22 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд дал 18 лет тюрьмы третьему фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы за участие в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Ананьеву по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Первые четыре года он отбудет в тюрьме.

    Уголовные дела в отношении Ананьева, а также Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее Боднарь и Шевченко получили 13 и 10 лет лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Ананьева 22 года заключения.

    В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд направили три уголовных дела, касающиеся покушения на Аксенова.

    В апреле того же года подозреваемая в покушении дала признательные показания.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    22 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    Власти Крыма выразили готовность разместить жителей Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Крым готов в случае необходимости принять и разместить жителей прифронтового города Алешки Херсонской области.

    «Принять жителей Алешек и помочь мы готовы. Блокаду Алешек оцениваю как очередное военное преступление киевского режима», – заявил Константинов. По его словам, безопасной эвакуации людей препятствуют постоянные атаки украинских войск и дистанционное минирование дорог, передает РИА «Новости».

    Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по доставке гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации нуждающихся. Омбудсмен подчеркнула, что поддерживает связь с командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил цель создания Киевом кризиса в Алешках.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин обсудил гуманитарную обстановку в городе с Львом XIV.

    В среду Владимир Путин передал благодарность Мелании Трамп за посредничество в ситуации с Алешками.

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    22 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Мощные ливни спровоцировали наводнения в Австралии

    АВС: Сильные ливневые дожди вызвали наводнения в австралийском штате Квинсленд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения, несколько человек удалось спасти из затопленных районов.

    Обрушившиеся на юго-восток штата, включая окрестности Брисбена, грозы и ливни привели к выпадению более 160 мм осадков в некоторых местах за три часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждения для жителей районов к северу от Брисбена, призвав их готовиться к возможной эвакуации.

    Как заявили в метеорологическом ведомстве, «в ближайшие несколько часов сильные грозы, вероятно, принесут интенсивные осадки, которые могут вызвать внезапные наводнения в зоне предупреждения».

    Журналист ABC и очевидец спасли мужчину из тонущего автомобиля. По информации полиции, местные жители помогли еще нескольким оказавшимся в воде людям. О пострадавших и ущербе информации пока нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех. Кроме того, число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек. Между тем в Тихом океане сформировался тропический шторм «Борис».

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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