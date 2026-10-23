Фальков назвал сумму на ремонт вузовских общежитий в 2027 году

Фальков: На ремонт студенческих общежитий планируется выделить 25,5 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем финансирования на обновление инфраструктуры университетов удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, передает РИА «Новости» слова министра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«На следующий год – 25,5 млрд, на 2028-й будет 27,2 млрд и на 2029-й – 26,9 млрд», – уточнил Фальков и напомнил, что к 2030 году планируется капитально отремонтировать 800 общежитий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Также глава Минобрнауки призвал не запрещать слепо ИИ в образовательном процессе.

На прошлой неделе министр сообщил об интеграции модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.