Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.
«На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.
Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.
По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.
Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.
Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.
Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.