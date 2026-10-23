Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent превысила 115 долларов за баррель

Tекст: Валерия Городецкая

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 15:10 мск увеличилась на 1,71% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 115,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 115 долларов впервые с 4 мая.

В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,14% и составили 101,56 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на марку Brent превысила 114 долларов за баррель на фоне рисков на Ближнем Востоке.

В четверг мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%. Стоимость фьючерсов на марку Brent поднялась выше 112 долларов за баррель.