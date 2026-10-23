Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

Tекст: Валерия Городецкая

В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.