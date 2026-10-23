Американский самолет-разведчик более четырех часов летал у российских границ

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», сообщает РИА «Новости». Он пролетел через Венгрию и Словакию, направился в Польшу, приблизившись к Калининградской области, а затем летал в воздушном пространстве Эстонии и Латвии вдоль российской границы.

Борт Artemis II, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета, базируется в Румынии и регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем и другими районами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II более трех часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области.

На прошлой неделе он совершил полет над территориями Латвии и Эстонии у российской границы.

В середине месяца самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II почти четыре с половиной часа находился в районе Калининградской области.