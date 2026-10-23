Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.