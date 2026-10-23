В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино

В РПЦ назвали легализацию онлайн-казино угрозой традиционным ценностям

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, азарт и жажда легкой наживы не относятся к традиционным российским ценностям. «Казино, в том числе легальные, – это путь совершенно в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону», – подчеркнул Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он отметил, что даже существующие легальные ставки на спорт являются рискованным занятием.

Комментируя аргумент о пополнении бюджета, представитель РПЦ заявил, что для этого «надо честно работать, а не играть». Он добавил, что социальные пороки неистребимы, но государство пока не планирует легализовать проституцию или наркоманию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино. Он отметил, что потенциальные поступления в бюджет от этого могут составить около 100 млрд рублей в год.

В июне Вахтанг Кипшидзе заявил, что распространение оккультного контента наносит обществу большой вред.