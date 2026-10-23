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    23 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    Лукашенко пригрозил рабочим отправкой в армию за нарушение дисциплины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал навести жесткую дисциплину на промышленных предприятиях страны и пригрозил отправлять нарушителей на перевоспитание в армию.

    Глава белорусского государства посетил холдинг «Белкоммунмаш», где ознакомился с техникой предприятия и провел совещание по вопросам развития пассажирского транспорта, сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Когда мне сказали, что у тебя на предприятии нет дисциплины, мне немножко поплохело. Что значит нет дисциплины в наше время? Если вы сейчас не можете, как у нас в народе говорят, навести дисциплину, я не знаю, как вы будете завтра работать», – сказал Лукашенко.

    Политик возмутился «разболтанным» поведением рабочего класса и отметил, что при необходимости спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова передаст фамилии нарушителей министру обороны Виктору Хренину, после чего они станут «золотыми людьми». Президент подчеркнул, что за невыполнение его требований руководство предприятия понесет жесточайшее наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае белорусский лидер выразил обеспокоенность ростом числа просьб от производственных организаций о списании задолженностей.

    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в военной сфере

    Белоусов: У Москвы нет претензий к Минску в военной сфере

    Tекст: Ольга Иванова

    У России нет претензий к Белоруссии в вопросах оборонного сотрудничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

    В ходе встречи Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. По его словам, с учетом опыта сотрудничества у главы Минобороны России если и могут быть претензии к Минску, то немного, передает РИА «Новости».

    «Претензий точно нет», – заявил в ответ Белоусов.

    Российский министр поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал ему слова президента России Владимира Путина. Глава ведомства подтвердил наличие обширной повестки в сотрудничестве Минобороны двух стран. Он отметил, что это касается проведения совместной коллегии в Минске и вопросов, которые обсуждались на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

    «Я специально прилетел вчера, а не сегодня на коллегию. Мы два часа с ним проговорили», – рассказал Белоусов. Он добавил, что на заседание прибыли его заместители для более тесного личного знакомства с белорусскими коллегами на фоне кадровых изменений в оборонных ведомствах обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии и России к возможной войне.

    Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    Белоусов отметил особую опасность наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

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    21 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    США сняли санкции с гендиректора «Беларуськалия» Рыбакова

    Минфин США исключил главу «Беларуськалия» Рыбакова из санкционных списков

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка генерального директора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова.

    Американское финансовое ведомство вывело из-под ограничительных мер руководителя белорусского предприятия. Имя Андрея Рыбакова убрали из перечня лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

    В официальном документе об обновлении санкционных списков указывается, что снятие ограничений касается Рыбакова Андрея Алексеевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для страны.

    В сентябре США сняли санкции с нескольких белорусских компаний.

    Спецпосланник США Коул назвал условие отмены ограничений против Белоруссии.

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    22 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона в Брянской области пострадал второй белорус за день

    Ковальчук: Второй белорус за день пострадал от дрона в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области еще один гражданин Белоруссии получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Около села Деменка Новозыбковского городского округа в результате взрыва беспилотника ранен водитель грузового автомобиля», – сообщил Ковальчук на своей странице в Мах.

    Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, ему назначено амбулаторное лечение, добавил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского беспилотника на стоянку грузовых автомобилей в Жуковском районе.

    В начале месяца Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт.

    Тогда же пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков рассказал о тяжелых ранениях и ампутации конечностей у пострадавшей женщины.

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    22 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко назначил нового командующего силами спецопераций Белоруссии

    Лукашенко назначил Сафонова новым командующим силами спецопераций ВС Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Владимира Сафонова новым командующим силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики.

    Одновременно Сафонов освобожден от должности начальника штаба – первого заместителя командующего ССО ВС, сообщает БелТА. На должность первого заместителя командующего назначен полковник Дмитрий Ворошилов. Александр Ильюкевич, ранее занимавший пост руководителя ССО ВС, назначен командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.

    Кроме того, генерал-майор Андрей Кравченко назначен начальником штаба – первым заместителем командующего этими войсками, он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны – заместителя начальника Генштаба ВС Белоруссии. Командующим войсками Северо-Западного оперативного командования назначен генерал-майор Александр Лавренов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном руководстве страны, назначив новым руководителем Генерального штаба Владимира Белого.

    Летом Вооруженные силы Белоруссии начали разворачивать новое подразделение специального назначения в 40 км от украинской границы.

    Ранее республика начала формировать новую бригаду сил специальных операций в Гомельской области.

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    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

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    22 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Латвия решила оснастить границу с Россией дополнительными «зубами дракона»

    Латвия решила оснастить границу с Россией дополнительными рвами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граница Латвии с Россией и Белоруссией будет оснащена дополнительными противотанковыми рвами, «зубами дракона» и датчиками для фиксации беспилотников, заявили в правительстве прибалтийской страны.

    Во вторник латвийское правительство на закрытом заседании решило перераспределить 12 млн евро на укрепление восточной границы, передает РИА «Новости». «На выделенные деньги построят дополнительные противотанковые рвы длиной 27 км, разместят «зубы дракона», приобретут дополнительные датчики», – сказал министр обороны страны Райвис Мелнис в интервью Латвийскому телевидению.

    Он отметил, что финансирование этих работ не было предусмотрено в бюджете на текущий год, поэтому для совершенствования линии обороны потребовалось отдельное решение. Протяженность российского участка латвийской границы составляет 270 км, белорусского – почти 173 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе латвийские фермеры выразили недовольство постройкой «зубов дракона» на граничащих с Россией территориях.

    В прошлом месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

    Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    22 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»

    Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    «В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

    Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.

    Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

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    22 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    В НОК подтвердили переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Виктор Лукашенко подтвердил, что велись переговоры о переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Белоруссии.

    По его словам, несмотря на выбор Плющенко в пользу Азербайджана, Белоруссия будет поддерживать его на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну», – заявил глава НОК.

    Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия будет поддерживать Плющенко так же, как до этого «поддерживала всех россиян».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученица Евгения Плющенко Злата Сапрыкина решила выступать за команду Киргизии.

    В июне Евгений Плющенко сообщил о решении тренировать своего сына в России.

    В мае фигуристка Софья Муравьева решила покинуть сборную России и сменить спортивное гражданство.

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    23 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Эксперт допустил закупку белорусских дронов «Миротворец» для нужд СВО

    Эксперт Федутинов заявил о потребности ВС России в дронах «Миротворец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Вооруженные силы России могут проявить интерес к белорусским ударным беспилотникам-камикадзе «Миротворец» для их применения в зоне специальной военной операции.

    Белорусские барражирующие боеприпасы «Миротворец», которые показали на репетиции военного парада в Ливии, потенциально востребованы в российской армии, пишет ТАСС.

    «СВО продолжается, и потребность в беспилотниках-камикадзе остается очень высокой», – заявил Федутинов.

    По его оценке, российским войскам требуется более тысячи аппаратов «Герань» ежемесячно, а дронов меньшего размера – кратно больше. Эксперт не исключил прямых закупок «Миротворцев» у Минска с последующим созданием совместного предприятия или лицензионного производства в России.

    Разработанные белорусской компанией UAVHELI комплексы оснащены турбореактивным двигателем и не конкурируют с российскими дронами аналогичного назначения. Скоростные «Миротворцы» превосходят по классу электрические «Ланцеты», но уступают по размерам аппаратам «Герань», пояснил специалист.

    Беспилотник самолетного типа обладает взлетной массой 46 кг и способен разгоняться до 450 км/ч. Продолжительность полета достигает 45 минут, дальность связи составляет 100 км, а масса осколочно-фугасной боевой части равна 10 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 260 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.

    Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стопроцентной локализации производства стрелкового оружия в республике.

    Кроме того, бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов.

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    22 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия свято выполняет данные США обещания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подвижках в переговорном процессе Минска с Вашингтоном и подчеркнул, что республика строго выполняет все данные США обещания.

    В переговорном процессе Белоруссии и США наметились подвижки по многим вопросам. «Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Очень хотелось бы, чтобы американцы в этом отношении на сто процентов выполняли договоренности», – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

    Глава государства отметил, что американская администрация уделяет внимание контактам с Минском, несмотря на высокую загруженность, пишет БелТА. В четверг президент принимает доклад о результатах работы на переговорном направлении.

    В обсуждении участвуют премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков и постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Александр Лукашенко решил встретиться с посланником Дональда Трампа по Белоруссии.

    Глава государства потребовал от США вернуть 44 млн долларов.

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    23 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    На белорусско-украинской границе воссоединились семьи из России и с Украины

    Воссоединение семей из России и с Украины прошло на белорусско-украинской границе

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция по воссоединению российских и украинских семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», в Россию вернулись шесть семей.

    В результате акции шесть семей воссоединятся со своими близкими в России, всего это семь человек, включая супружескую пару, передает РИА «Новости».

    Также шесть семей отправятся на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины.

    В четверг на белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия по отправке 11 человек на Украину и возвращению троих в Россию. В четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Яна Лантратова сообщила о согласовании списков на воссоединение разлученных боевыми действиями семей.

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